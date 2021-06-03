УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Бушуева Владимира Олеговича...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Бушуева Владимира Олеговича, уроженца Курганской области, г. Куртамыш, 21.07.2003 года рождения.14.04.2021 Бушуев В.О. прилетел в аэропорт «Внуково» г. Москвы и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: европейский тип внешности, на вид 17-19 лет, рост 175 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие.Был одет: шапка черного либо красного цвета, куртка темно-синего цвета с голубой полоской спереди, с капюшоном, джинсы синего цвета, водолазка черного цвета, кроссовки черного цвета, при себе был рюкзак черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93