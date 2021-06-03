МО МВД России «Красносельское» г. Москвы устанавливает местонахождение пропавших без вести несовершеннолетних 10-летнего Расулова Али Расуловича и 13-летнего Расулова Тимура Расуловича...

МО МВД России «Красносельское» г. Москвы устанавливает местонахождение пропавших без вести несовершеннолетних 10-летнего Расулова Али Расуловича и 13-летнего Расулова Тимура Расуловича, которые 1 июня текущего года ушли из дома и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.Приметы:- Расулов Али Расулович: на вид 9-10 лет, рост 128 см, худощавого телосложения, одет джинсовые шорты синего цвета, майка с капюшоном серого цвета, синии кроссовки, черная кепка с белой надписью, синий рюкзак.- Расулов Тимур Расулович: на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, одет; синие джинсы, черные кроссовки, темная футболка, черный рюкзакПолиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 850-81-22 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (926) 941-46-57