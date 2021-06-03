В Покровском-Стрешневе построят два подземных пешеходных перехода.

В Покровском-Стрешневе построят два подземных пешеходных перехода.Проект Московских центральных диаметров (МЦД) перевернул жизнь москвичей. Пассажиры даже не мечтали о том, что столицу можно будет пересечь на комфортных электричках. Впереди еще много новых нововведений, которые сделают поездки на МЦД лучше и безопаснее.Например, недавно был утвержден проект планировки территории около станции Тушинская и Трикотажная МЦД-2. На участке от улицы Свободы до МКАД площадью 80 гектаров появятся парковки для автомобилей и велосипедов, стоянки такси, подземные пешеходные переходы.От станций до остановок общественного транспорта установят навесы, чтобы пассажиры не промокли во время дождя и снегопада. Помимо этого, отремонтируют инженерные коммуникации и установят шумозащитные окна в рядом находящихся домах.Горожане смогут безопасно пересекать железнодорожные пути благодаря подземным переходам: один свяжет Трикотажный проезд и пути МЦД-2, второй появится в районе пересечения Сходненского тупика с путями (построят взамен одноуровневого перехода). Существующий железнодорожный переезд для автомобилистов будет ликвидирован.МЦД-2 "Курско-Рижский" проходит от Нахабина до Подольска. Диаметр пока включает 35 остановок, в будущем их количество увеличится. На 11 станциях можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). МЦД сделали общественный транспорт доступнее более чем для четырех миллионов жителей Москвы и Московской области.Напомним, ранее "Дни.ру" территории возле платформы Мещерская Киевского направления Московской железной дороги. В будущем эта станция станет частью МЦД-4. Рядом появятся точки велопроката, парковки для велосипедов, а также навесы, которые защитят пассажиров от осадков.Улицы около станции приведут в порядок. Некоторые участки реконструируют, а где-то появятся новые дороги. В рамках работ будет построено порядка четырех километров проезжей части. А вдоль улицы Матросова, Новомещерского, 1-го Дачно-Мещерского проездов и Проектируемого проезда № 2213 проложат велосипедные дорожки.