Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, какие работы будут выполнены на территории бывшей промзоны.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, какие работы будут выполнены на территории бывшей промзоны.В Москве продолжают осваивать бывшие промзоны, превращая их в современные пространства для комфортной жизни. Например, развивается территория бывшего завода ЗИЛ. Здесь создают условия для удобного передвижения автомобилистов и пешеходов.Недавно столичные власти согласовали проект строительства магистральной улицы длиной более километра на "ЗИЛе". Здесь будет современная дорога с тротуарами, остановками общественного транспорта в заездных карманах, освещением и дорожными знаками, появятся удобные съезды.Управлять дорожным движением поможет интеллектуальная транспортная система. На этом участке установят стратегический детектор транспорта и три поворотные видеокамеры высокого разрешения.При строительстве специалисты не забывает о доступной и безопасной среде для маломобильных граждан. Согласно проекту, здесь сделают широкие тротуары, по которым без проблем смогут передвигаться инвалиды на креслах-колясках, а также установят пониженные бортовые камни у пешеходных переходов, оклеят опоры освещения светоотражающей пленкой и нанесут наземные тактильные указатели."Длина будущей дороги – более километра, ширина проезжей части – от 7,5 до 15 метров. Также предусмотрено переустройство существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ, и прокладка ливневой и городской канализации, теплосети водопровода, наружного освещения", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.Реорганизация промзоны "ЗИЛ" завершится в 2028 году. На территории бывшего завода построят 5,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо жилья здесь возводятся социальные и спортивные объекты.Например, в этом районе появилась школа на 2,5 тыс. мест с детским технопарком "Кванториум", функционируют "ЦСКА АРЕНА", олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, спорткомплекс с бассейном "Акватория ЗИЛ", открыт парк "Тюфелева Роща".Ранее "Дни.ру" 600-метрового моста через затон Новинки. Он будет иметь по две полосы движения в каждую сторону, с обеих его сторон предусмотрены тротуары для пешеходов.