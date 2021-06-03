В американской школе проходит встреча Дж. Буша со школьниками. Встает маленький Джо и говорит:
Господин Президент, у меня к вам два вопроса
- Первый: почему вы победили на выборах, когда подсчет голосов показал, что победил Альберт Гор?
- Второй: почему мы напали на Ирак, хотя он нам совсем не угрожал?
Раздается звонок на перемену...
Hа следующем уроке встреча продолжается. Встает маленький Боб и говорит:
-Господин Президент, у меня к вам четыре вопроса
-Первый: почему вы победили на выборах, когда подсчет голосов показал, что победил Альберт Гор?
-Второй: почему мы напали на Ирак, хотя он нам совсем не угрожал?
-Третий: почему звонок прозвенел на 20 минут раньше?
-Четвертый: где маленький Джо?
еще анекдот!