03.06.2021

2021-06-03 15:10:04

В Гороховце в домах, пострадавших от урагана, начался капремонт

В мае ураган нанёс урон ряду территорий Владимирской области. В Гороховецком районе стихия повредила крыши нескольких многоквартирных домов. Так, пострадала кровля домов №8 на улице Братьев Бесединых и №52 на Гагарина в Гороховце. Также частично сорвало крышу у дома №10 по улице Совхозная в деревне Арефино.



Капремонт повреждённых крыш решено провести вне очереди.



Подрядчики для выполнения таких работ выбираются в ускоренном порядке. Ремонт кровель уже ведётся. В общей сумме на него потратят 9 млн 500 тысяч рублей.