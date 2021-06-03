Врачам не удалось спасти двух мужчин - 71 и 68 лет.

В Костромской области за прошедшие сутки ещё 34 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Врачам не удалось спасти двух мужчин - 71 и 68 лет.Согласно статистике, ковид диагностирован у 12 костромичей. Четыре новых случая заболевания прибавилось в Нерехте. Три – в Солигаличском районе. По два инфицированных Шарье, Волгореченске, Нее, Галиче и Костромском районе. По одному – в Мантурово, Сусанино, Чухломе и Буе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 21625 человек. В стационарах лежит 166 жителей. На дому лечится 1587 заболевших.В регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 71799 человек.