Врачам не удалось спасти двух мужчин - 71 и 68 лет.
В Костромской области за прошедшие сутки ещё 34 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Врачам не удалось спасти двух мужчин - 71 и 68 лет.
Согласно статистике, ковид диагностирован у 12 костромичей. Четыре новых случая заболевания прибавилось в Нерехте. Три – в Солигаличском районе. По два инфицированных Шарье, Волгореченске, Нее, Галиче и Костромском районе. По одному – в Мантурово, Сусанино, Чухломе и Буе.
С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 21625 человек. В стационарах лежит 166 жителей. На дому лечится 1587 заболевших.
В регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 71799 человек.