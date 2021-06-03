Замгубернатора Ольга Гребнёва поручила ускорить темпы возведения объекта.

Замгубернатора по социалке Ольга Гребнёва проинспектировала ход работ по акушерского корпуса Ковровской многопрофильной больницы №1. Возведение объекта завершится в 2021 году.«Для ковровских рожениц откроются отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые отделения, акушерское обсервационное отделение, центральное стерилизационное отделение, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновские кабинеты», – уточнила Ольга Гребнёва.Она поручила ускорить темпы строительства больницы, чтобы уложиться в предусмотренный контрактом срок.Напомним, что на завершение строительства и реконструкцию терапевтического корпуса под акушерский в Ковровской городской больнице №1 направили 915 млн рублей. Возведение медучреждения началось ещё в 80-х годах прошлого века. Позднее стройку «заморозили». Лишь в 2011 году в регионе вернулись к решению проблемы ковровского долгостроя.Было принято решение перепрофилировать корпус. В 2017 году власти разработали проектно-сметную документацию. В июне 2020 года был заключен контракт с подрядчиком, которым стала компания ООО «АСГ Техно Строй».