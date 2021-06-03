Ожидается, что появится 800 рабочих мест.

Между администрацией Владимирской области, властями Мурома и АО «ПО Муроммашзавод» подписано соглашение о создании производства интеллектуальных устройств для автомобильного и электромобильного транспорта. Об этом стало известно во время Петербургского международного экономического форума.«Общий объём вложений составит около 6,7 млрд рублей. Проектная мощность завода – 80 тысяч изделий. Ожидается, что в городе появится 800 рабочих мест», – поделился планами губернатор Владимир Сипягин.В 2021-2025 годах в Муроме откроют крупносерийное производство трансмиссий и систем интеллектуального рулевого управления для автомобилей, электромобилей и электробусов, среди которых будет отечественный «Aurus».Инвестпроект получил поддержку Минпромторга, Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ», а также со стороны автогиганта «КАМАЗ».