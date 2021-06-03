Злоумышленники незаконно получили от государства 22 тысячи рублей.

В Петушинском районе за мошенничество с пособиями по безработице осудят 22-летнего и 25-летнего мужчину, а также 51-летнюю женщину.Троица обратилась на «биржу труда», где их поставили на учёт и оформили пособие. Всех предупредили об ответственности за сокрытие фактов трудоустройство. Однако, несмотря на это все трое устроились на работу и не проинформировали Центр занятости населения.Оставаясь на учёте, злоумышленники незаконно получили от государства 22 тысячи рублей.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, преступление вскрылось, было возбуждено уголовное дело, которое передано для рассмотрения в суд.По информации Владимирстата, к началу марта 2021 года во Владимирской области 18 600 человек имели статус безработного. Общее число жителей региона, состоящих на учёте в Центрах занятости населений, составляло 19 800 человек.В 2020 году в условиях пандемии дистанционно на учёт встали около 30 тысяч жителей региона. Максимальный размер пособия составлял 12130 рублей, средний – 4500.