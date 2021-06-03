На вызов выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

В 03:14 3 июня на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в посёлке Новый Быт Селивановского района.По прибытии к месту происшествия, на улицу Пролетарскую, наблюдалось открытое горение дома. Пожарные потушили огонь на площади 84 квадратных метра.На пожаре пострадал мужчина 1963 года рождения.На вызов выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.Дознаватели ведомства выясняют причину пожара.