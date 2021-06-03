Теперь в списке средневековых поселений под Суздалем более 400 мест.

Российские археологи нашли под Суздалем 30 ранее неизвестных поселений.Как рассказали в пресс-службе Института археологии РАН, теперь в списке средневековых поселений более 400 мест.В результате археологи обнаружили около 15 ранее неизвестных селищ, расположенных в малозаметных верховьях оврагов. Столько же ученые раскопали в верховьях реки Рпени, в 15-20 километрах к юго-востоку от Суздаля.Часть находок, среди которых фрагмент рукояти меча с инкрустацией, крест с эмалью и подвеска из монет принадлежала людям с высоким уровнем достатка и социальным статусом. Это говорит о том, что усадьбы знати вокруг Суздаля появились не позднее конца XI века.«На сегодняшний день найдено менее половины древних населённых пунктов. Систематическое обследование Суздальской земли позволяет составить уникальную карту средневекового расселения людей, достоверно воссоздать процесс становления основного очага древнерусской исторической жизни в Волго-Окском междуречье», – рассказал директор Института Николай Макаров.Среди наиболее интересных находок последних лет – «кресаловидная подвеска», которая говорит о сохранении скандинавской культуры в регионе. Также в списке редкие христианские артефакты: три подвески в виде фигур Архангела, датирующиеся двенадцатым и первой половиной тринадцатого века, круглая иконка с изображением Богоматери Оранты в складчатых одеждах, а также иконка с полукруглым завершением, несущая изображение Архангела с жезлом и державой - вторая половина XIII – XIV веков. Две последних вещицы ранее не были представлены на памятниках Ополья.Добавим, что археологической разведкой возле древнего русского города охвачено более 700 квадратных километров земли.