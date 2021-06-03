Теперь в списке средневековых поселений под Суздалем более 400 мест.

Российские археологи нашли под Суздалем 30 ранее неизвестных поселений.Как рассказали в пресс-службе Института археологии РАН, теперь в списке средневековых поселений более 400 мест.«На сегодняшний день найдено менее половины древних населённых пунктов. Систематическое обследование центра Суздальской земли позволяют составить уникальную карту средневекового расселения, достоверно воссоздать процесс становления основного очага древнерусской исторической жизни в Волго-Окском междуречье», – рассказал директор Института Николай Макаров.Среди наиболее интересных находок последних лет – «кресаловидная подвеска», которая говорит о сохранении скандинавской культуры в регионе. Также в списке редкие христианские артефакты: три подвески в виде фигур Архангела, датирующиеся двенадцатым и первой половиной тринадцатого века, круглая иконка с изображением Богоматери Оранты в складчатых одеждах, а также иконка с полукруглым завершением, несущая изображение Архангела с жезлом и державой - вторая половина XIII – XIV веков. Две последних вещицы ранее не были представлены на памятниках Ополья.