В тренировке приняли участие спасатели МЧС, сотрудники госавтоинспекции, Центра медицины катастроф, дорожники, а также дежурно-диспетчерские службы.

На трассе М-7 «Волга» 2 июня около села Ворша состоялись учения по ликвидации чрезвычайной ситуации на дороге. В тренировке приняли участие спасатели МЧС, сотрудники госавтоинспекции, Центра медицины катастроф, дорожники, а также дежурно-диспетчерские службы.«Из-за ограниченной видимости произошло столкновение бензовоза с легковоспламеняющимися жидкостями с легковым автомобилем. Легковушка после столкновения наехала на осевое ограждение и перевернулась. В результате аварии были блокированы двое пострадавших, произошёл разлив топлива», – гласила легенда учений.На место ЧП прибыли подразделения МЧС, ГИБДД, медики, тяжелая техника дорожно-эксплуатационной организации.По плану работу пожарных осложняли горение травы на прилегающем к автомагистрали участке, высокая температура воздуха на отметке +30 градусов и сильный боковой ветер - до 20 метров в секунду, которые усиливали распространение огня.Для предотвращения возгорания жидкости были развёрнуты рукава и подана пена средней кратности, в результате чего создана пенная подушка.Параллельно спасатели деблокировали пострадавших из машины и передали их медикам.Во время спасательной операции на автодороге образовалась пробка из 50 машин. Организацию движения взяли на себя дорожники и госавтоинспекторы.«Нам ее предстоит детально проанализировать результаты, но уже сейчас можно сказать, что все службы отработали свои задачи максимально быстро и качественно. Люди были спасены, а перерыв в движении был минимальным», – резюмировал предварительные итоги тренировки начальник ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» Сергей Карпов.В мероприятии было задействовано 16 единиц спецтехники и 34 человека. От МЧС России участвовали 10 человек и 2 единицы техники. На месте работал беспилотник.