Меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности.

Во Владимире на улице Зелёной запретили парковку автомобилей. Ограничительные знаки действуют от пересечения с улицей Мира до перекрёстка с улицей Сакко и Ванцетти.Как сообщили в горадминистрации, меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности.Ранее мы сообщали, что из-за строительства Рпенского проездаулица Северная до 31 декабря для движения машин.