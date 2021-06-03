Когда некуда пойти. Во Владимире на территории мужского монастыря открыли пункт приема бездомных и нуждающихся людей. В этом вагончике оказывают первую медицинскую помощь, кормят, выдают

Когда некуда пойти. Во Владимире на территории мужского монастыря открыли пункт приема бездомных и нуждающихся людей. В этом вагончике оказывают первую медицинскую помощь, кормят, выдают одежду. Здесь же можно принять душ и отдохнуть. Самое главное, что после бездомного не отправят обратно на улицу, а выяснят, чем конкретно ему можно помочь. Проблемы нуждающихся готовы решить специалисты