С мая этого года в Свято-Боголюбском Алексиевском мужском монастыре, который находится в Добром, можно получить бесплатное питание и ночлег. В рамках президентского гранта на территории

С мая этого года в Свято-Боголюбском Алексиевском мужском монастыре, который находится в Добром, можно получить бесплатное питание и ночлег. В рамках президентского гранта на территории монастыря установили вагончик, где есть кровать, стулья, стол, душ, туалет. Здесь же нуждающихся кормят горячим обедом и выдают чистую одежду. После получения еды и одежды подопечные направляются на встречи со