Обвиняемые, состоявшие на учете в Центре занятости населения, намеренно скрыли факт трудоустройства, продолжив получать выплаты.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении троих местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат».Установлено, в прошлом году в разный период времени обвиняемые, 22-х и 25-летний мужчины, а также 51-летняя женщина обратились в Центр занятости населения, где были поставлены на учет с назначением соответствующих выплат по безработице.Фигуранты были предупреждены об ответственности за сокрытие фактов трудоустройства, однако, самостоятельно устроившись на работу, не сообщили об этом в Центр занятости населения, продолжив получать пособия.Сумма незаконно полученных выплат составила более 22 000 рублей.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.