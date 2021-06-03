Всего по нацпроекту в регионе отремонтируют 54 объекта. Предстоит заасфальтировать дорожное полотно площадью более 778,5 тысяч квадратных метров.

Во Владимирской области отремонтировали первые пять участков автодорог. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.«На ремонт региональных трасс в 2021 году выделили 1,79 млрд рублей. На торгах сэкономили 182,6 млн рублей, на которые мы планируем заасфальтировать ещё почти 20 километров дорожного полотна плюсом к 98,7 километра трасс и городских магистралей, запланированных к ремонту», − пояснил замгубернатора Роман Годунин, курирующий в регионе реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги».В Суздальском районе завершены работы на участке автомагистрали М-7 «Волга» – Содышка – Боголюбка.«На территории протяжённостью почти два километра заменили более 10,5 тысяч квадратных метров асфальта. Стоимость работ составила 11 млн рублей. Трасса связывает между собой областной центр, микрорайон Сновицы-Веризино, Боголюбку, а также деревни Сущево и Красное Сущево», - уточнили в Белом доме.Введён в эксплуатацию подъезд к Судогде №1 «Владимир – Муром» – Байгуши», обход Киржача, а также магистраль Новое − Ославское.Работы на участках завершены с опережением сроков. Подрядчик уже приступил к ремонту трассы Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстёра – станция Мстёра – М-7 «Волга».На сегодняшний день дорожники работают на 20 объектах: на восьми автодорогах регионального значения, семи участках улично-дорожной сети Владимира, двух объектах в Суздале, а также на двух улицах в Собинке и Юрьеве-Польском. Продолжается Рпенского проезда.Всего по нацпроекту в регионе Предстоит заасфальтировать дорожное полотно площадью более 778,5 тысяч квадратных метров.