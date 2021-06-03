03.06.2021

2021-06-03 09:10:04

Во Владимирской области за сутки 3 июня подтверждено 50 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 июня лабораторно подтверждено 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



10 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Муромском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Александровском, 3 сл. в Ковровском, 4 сл. в Петушинском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Селивановском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Суздальском.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 688 случаев заболевания.



7699 сл. в г. Владимире, 4080 сл. в Гусь-Хрустальном, 3700 сл. о. Муром, 2413 сл. в Ковровском, 2126 сл. в Александровском, 1974 сл. в Петушинском, 1422 сл. в Юрьев-Польском, 1310 сл. в Вязниковском, 1503 сл. в Кольчугинском, 1263 сл. в Суздальском, 1044 сл. в Собинском, 1057 сл. в Киржачском, 933 сл. в Меленковском, 746 сл. в Гороховецком, 767 сл. в Камешковском, 716 сл. в Селивановском, 518 сл. в Судогодском, 417 сл. в г. Радужном.



Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.