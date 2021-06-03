В условиях, когда санкции вводятся в угоду политической конъюнктуре, доллар может использоваться как инструмент давления и шантажа. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

В условиях, когда санкции вводятся в угоду политической конъюнктуре, доллар может использоваться как инструмент давления и шантажа. Об этом в своем написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.«Сегодня стало известно, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото», — написал председатель ГД.В структуре Фонда национального благосостояния доллар занимал 35%. Теперь ФНБ будет на 40% состоять из евро, 30% придется на юань, 20% на золото и по 5% на британский фунт и японскую йену.Володин поддержал это решение. В условиях, когда экономические санкции вводятся в угоду политике, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления, считает спикер ГД.«Уход нашей страны от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России», — уверен председатель Госдумы.Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что ФНБ полностью избавится от доллара до конца июня. Об этом чиновник заявил в ходе экономического форума в Санкт-Петербурге.