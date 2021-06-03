ГК ВТБ Лизинг” и Яндекс.Драйв в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный ..

ГК "ВТБ Лизинг” и Яндекс.Драйв в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер и директор бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам Яндекса Даниил Шулейко.Сотрудничество с ВТБ Лизингом будет способствовать обновлению и пополнению парка транспортных средств Яндекс.Драйва и улучшению качества и доступности услуг для потребителей. По условиям соглашения ГК ВТБ Лизинг и Яндекс.Драйв будут расширять сотрудничество в области финансирования новых транспортных средств для осуществления грузовых перевозок на территории Российской Федерации. Автомобили будут использоваться в сервисах Доставка, Еда и Маркет.«ВТБ Лизинг нацелен на долгосрочное партнёрство с Яндексом. На сегмент автолизинга сегодня наша компания делает особый акцент, так как спрос на данный продукт в России на фоне развития онлайн-сервисов, которые активно используют услуги доставки, стремительно растет. Мы рассчитываем на продолжение подъема и готовы предложить лучшие условия для удовлетворения такого запроса. Потребности курьерских автопарков отличаются от таксопарков и каршеринговых компаний, так как в доставке на первый план выходит не комфорт внутри автомобиля, а его экономичность, манёвренность, удобный багажник и компактный размер. Мы стремимся учитывать интересы каждого клиента. Приобрести машину в лизинг через нашу компанию можно с нулевым авансом за несколько дней», – сказал Дмитрий Ивантер.Ранее в ноябре 2019 г. в ходе форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси подписали соглашение, в рамках которого лизинговая компания предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнёров сервиса: они могут пополнять и обновлять свои автопарки по упрощённой схеме с авансом от 0%. С момента начала сотрудничества ВТБ Лизинг передал партнёрам Яндекс.Такси порядка 3 тыс. машин и видит потенциал для кратного увеличения объемов в ближайшей перспективе.В рамках нового соглашения с Яндекс.Драйвом ВТБ Лизинг расширяет перечень направления взаимодействий с компанией.