Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Владимира, который проводил электромонтажные работы в здании Владимирского драмтеатра. Он обвиняется в уничтожении, ..

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Владимира, который проводил электромонтажные работы в здании Владимирского драмтеатра. Он обвиняется в уничтожении, повреждении имущества по неосторожности. По мнению Владимирской областной прокуратуры, именно он стал виновником резонансного пожара.«В ходе расследования, проведённого отделом надзорной деятельности и профилактики нарушений МЧС, выяснилось, что днём 29 июня прошлого года из-за нарушения требований пожарной безопасности в здании от искры загорелись горючие материалы. Воспламенение обусловлено проведением электросварочных работ», - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.В результате ЧП учреждению нанесён ущерб в 353 млн рублей. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Серьезно пострадали фойе, сцена и зрительный зал, но несущие конструкции уцелели.Уголовное дело будет рассмотрено мировым судьей судебного участка № 6 Ленинского района.Напомним, что 28 мая руководитель департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова рассказала, что Директора сгоревшего во Владимире Театра драмы Бориса Гунина не уволят. Его вины в произошедшем нет.Напомним, что стоимость ремонта здания станет известна после разработки проектно-сметной документации. На сегодняшний день завершён первый этап подготовки проекта. Получено положительное заключение государственной историко-художественной экспертизы. Заявка в Минкульт о выделении средств на реконструкцию будет направлена после разработки проекта. Замгубернатора Григорий Вишневский задачу завершить работу с ПСД к концу лета. Он также заверил, что вопрос с финансированием ремонтных работ обязательно будет решён.