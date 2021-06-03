Более 9 кг наркоторговцам удалось продать.

За производство 30 килограммов наркотиков во Владимирской области осудят троих человек.Их «силовики» обнаружили в заброшенных зданиях, расположенных в Петушинском районе. В помещениях хранилось оборудование и ёмкости с растворами, в состав которых входил мефедрон и амфетамин.«По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков были арестованы трое мужчин. На протяжении нескольких месяцев велась работа по сбору доказательств и выяснению всех обстоятельств уголовного дела», - поделились подробностями расследования в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По версии следствия, 22-летний житель республики Саха Якутия, а также его 65-летний родственник арендовали помещение для производства запрещённых веществ. Третьим участником банды стал 40-летний житель Курска.К моменту задержания группа изготовила более 30 килограммов наркотиков. Более 9 килограммов наркоторговцам удалось сбыть в соседнем с Владимирской областью регионе.Расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.