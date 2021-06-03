Преступления были совершены в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Во Владимирской области 42-летнего жителя ЗАТО Радужный приговорили к 24 годам колонии за тройное убийство.В ходе следствия установлено, что в апреле 2019 года мужчина временно поселился в квартире у своих знакомых. В ночь с 5 на 6 апреля, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он поссорился с мужчиной и двумя женщинами, находившимися в жилище. Он заподозрил их в желании сдать его полиции. Ранее осуждённому назначили исправительные работы, но он боялся, что вердикт заменят реальным сроком.«Несмотря на попытки успокоить разгневанного гостя, обвиняемый нанёс ножевые ранения сначала 36-летнему мужчине, а затем 57-летней и 65-летней женщинам. Трое потерпевших от полученных травм скончались на месте преступления», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.После тройного убийства, душегуб запер квартиру и решил ещё выпить. В баре он встретил знакомую и предложил ей продолжить вечеринку у неё дома. Дома находился ещё один мужчина, с которым подозреваемый вступил в очередной конфликт, и нанёс ему удар ножом. Пострадавший оказал сопротивление и убежал от агрессора.В кратчайшие сроки подозреваемого задержали.Он признан вменяемым, но страдающим расстройством личности, осложнённым алкогольной зависимостью.Его вина доказана по статьям «убийство трёх лиц», а также «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд приговорил мужчину к 24 годам и одному месяцу колонии строгого режима.