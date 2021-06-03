Реализация намечена на 2022 год.
Во Владимирской области 30 мая завершилось голосование по выбору территорий и дизайн-проектов для благоустройства в следующем году.
На выбор жителям региона было представлено 69 пространств и дизайн-проектов. За время работы онлайн-платформы, где проходио отбор, она набрала более 200 тысяч просмотров. Свой выбор сделали более 88 тысяч владимирцев.
Выбранные территории:
- Парк «Сосенки», город Александров;
- Детский парк на улице Благовещенской, Вязники;
- Зона отдыха в поселке Белая Речка, Кольчугино;
- Благоустройство аллеи по улице Старовской, между д. 24 и 26, Вольгинский;
- Городской стадион «Труд», Костерево, улица Подгорная, 9;
- Сквер имени В. И. Ленина по улице 40 лет Октября, Киржач;
- Сквер по улице Комсомольская, Ковров;
- Общественная территория между домами 6 и 16 в кв. Дубки, Струнино;
- Набережная вдоль реки Колокша, Юрьев-Польский;
- Набережная реки Оки, Муром;
- Спортивная площадка, улица Комсомольская, Мстера.
Выбранные дизайн-проекты:
- Благоустройство улицы Братьев Бесединых (вариант №1), Гороховец;
- Благоустройство территории около стелы в районе СК «Кристалл» (вариант №2), Радужный;
- Площадь имени Ленина (вариант №1), Камешково;
- «Хорохоновский проспект» (вариант №1), Меленки;
- Благоустройство территории памятника «Самолет СУ-9» на площади Памяти (вариант №1), Красная Горбатка;
- Благоустройство зоны активного отдыха в надречном парке «Землянина» (вариант №2), Красная Горбатка;
- «Мамин сквер» на улице Юбилейная (вариант №2), Ставрово;
- Набережная реки Клязьма (вариант №1), Собинка;
- Благоустройство сквера «Островок» (вариант №1), Судогда;
- Благоустройство парка культуры и отдыха Добросельский (вариант №1), Владимир;
- Благоустройство территории сквера ДШИ имени Балакирева (вариант №1), Гусь-Хрустальный;
- Благоустройство Парка Городского дома культуры (вариант №2), Лакинск;
- Площадка во дворе между домами Герасимова 17, Октябрьская 1,3, Быкова 1,2 (вариант №1), Покров;
- Спортивная и детская площадка между домами Советская 74, 3 Интернационала 49, Больничный проезд 23 (вариант №1), Покров;
- Дизайн-проект благоустройства стадиона «Труд» (вариант №1), Городищи;
- Стадион по улице 1 Садовая (вариант №1), Никологоры.
Итоги будут подведены отдельно в каждом муниципальном образовании, где определят объекты, кторые приведут в порядок в 2022 году.