Реализация намечена на 2022 год.

Во Владимирской области 30 мая завершилось голосование по выбору территорий и дизайн-проектов для благоустройства в следующем году.На выбор жителям региона было представлено 69 пространств и дизайн-проектов. За время работы онлайн-платформы, где проходио отбор, она набрала более 200 тысяч просмотров. Свой выбор сделали более 88 тысяч владимирцев.Выбранные территории:- Парк «Сосенки», город Александров;- Детский парк на улице Благовещенской, Вязники;- Зона отдыха в поселке Белая Речка, Кольчугино;- Благоустройство аллеи по улице Старовской, между д. 24 и 26, Вольгинский;- Городской стадион «Труд», Костерево, улица Подгорная, 9;- Сквер имени В. И. Ленина по улице 40 лет Октября, Киржач;- Сквер по улице Комсомольская, Ковров;- Общественная территория между домами 6 и 16 в кв. Дубки, Струнино;- Набережная вдоль реки Колокша, Юрьев-Польский;- Набережная реки Оки, Муром;- Спортивная площадка, улица Комсомольская, Мстера.Выбранные дизайн-проекты:- Благоустройство улицы Братьев Бесединых (вариант №1), Гороховец;- Благоустройство территории около стелы в районе СК «Кристалл» (вариант №2), Радужный;- Площадь имени Ленина (вариант №1), Камешково;- «Хорохоновский проспект» (вариант №1), Меленки;- Благоустройство территории памятника «Самолет СУ-9» на площади Памяти (вариант №1), Красная Горбатка;- Благоустройство зоны активного отдыха в надречном парке «Землянина» (вариант №2), Красная Горбатка;- «Мамин сквер» на улице Юбилейная (вариант №2), Ставрово;- Набережная реки Клязьма (вариант №1), Собинка;- Благоустройство сквера «Островок» (вариант №1), Судогда;- Благоустройство парка культуры и отдыха Добросельский (вариант №1), Владимир;- Благоустройство территории сквера ДШИ имени Балакирева (вариант №1), Гусь-Хрустальный;- Благоустройство Парка Городского дома культуры (вариант №2), Лакинск;- Площадка во дворе между домами Герасимова 17, Октябрьская 1,3, Быкова 1,2 (вариант №1), Покров;- Спортивная и детская площадка между домами Советская 74, 3 Интернационала 49, Больничный проезд 23 (вариант №1), Покров;- Дизайн-проект благоустройства стадиона «Труд» (вариант №1), Городищи;- Стадион по улице 1 Садовая (вариант №1), Никологоры.Итоги будут подведены отдельно в каждом муниципальном образовании, где определят объекты, кторые приведут в порядок в 2022 году.