Фигурантка, зная, что сосед находится в больнице, похитила имущество из его дома.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Зимой текущего года в полицию обратился мужчина, сообщивший о пропаже принадлежащей ему бензопилы. Потерпевший пояснил, что несколько недель находился в больнице. Дома в это время никого не было.Злоумышленница была задержана в результате оперативно-розыскных мероприятий и дала признательные показания.Установлено, что фигуранта находилась в гостях у потерпевшего в момент, когда его госпитализировали. Поняв, что хозяин вернется нескоро, женщина похитила бензопилу и впоследствии продала её. Вырученные 5 000 рублей она потратила на спиртное и продукты.Полицейские установили покупателя и вернули похищенное законному владельцу.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.