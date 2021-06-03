42-летний наркоман и алкоголик убил троих людей и серьезно ранил еще одного. Финал жуткой истории – суд отправил убийцу на долгое время в колонию строгого режима. Оттуда он вернется уже

42-летний наркоман и алкоголик убил троих людей и серьезно ранил еще одного. Финал жуткой истории – суд отправил убийцу на долгое время в колонию строгого режима. Оттуда он вернется уже стариком. Как установили следствие и суд, житель Радужного поселился в квартире у своих знакомых. Однажды ночью он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вступил в