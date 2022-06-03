4 июня с 10 до 19 часов на аллеях Пушкинского сквера во Владимире развернёт шатры фестиваль творчества и ремёсел «Реки-Руки».

В юбилейном, десятом, фестивале творчества и ремёсел «Реки-Руки» примут участие почти 200 талантливых мастеров из Владимирской, Московской, Нижегородской, Ярославской и Ивановской областей. Под шатрами на аллеях Пушкинского сквера своё творчество представят гончары, резчики по дереву, художники по тканям, лоскутницы, кружевницы и вязальщицы, ткачи и кузнецы, мастера-кукольники, мыловары, художники и мастера, создающие авторские украшения, одежду, аксессуары.На фестивале можно будет стать участниками мастер-классов, купить понравившиеся изделия.