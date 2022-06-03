3 июня 2022 года православные верующие чтят память равноапостольных царя и святителя Константина и его мать Елену.

3 июня 2022 года православные верующие чтят память равноапостольных царя и святителя Константина и его мать Елену.Святые Константин и ЕленаКонстантин в 4 веке правил Западной Римской империей, а Елена была его родной матерью. Мужчина верил в Бога и, став императором, первым делом подарил христианам свободу вероисповедания. Благодаря усилиям этого мудрого правителя язычество покинуло империю, а христианство наоборот стало активно укореняться. Праведная христианка Елена – мать императора среди прочего славится тем, что ей удалось найти Животворящий крест, на котором когда-то был распят Иисус Христос.На Руси нынешний церковный праздник в основном посвятили именно Елене – его называют Олениным (Елениным) днем, Алениными косами или днем Алены-Леносейки. Издавна считалось, что Елена покровительствует тем, кто занимается сельским хозяйством, поэтому в день ее памяти сеяли лен.Что нельзя делать 3 июняЗная о том, какой сегодня православный праздник, женщины старались надевать на себя минимум одежды – дабы скорее призвать тепло. Темных нарядов в этот день всячески старались избегать. Наши мудрые прабабки 3 июня и вовсе могли остаться без одежды, когда отправлялись сеять лен. Верили, что лен увидит бабу без рубахи и вскоре порадует богатым урожаем. Также на Леносейку девушкам запрещалось заплетать косы. Представительницам прекрасного пола полагалось хорошо расчесать волосы и оставить их распущенными, чтобы они стали крепкими, как сами стебли льна.Приметы и традицииПо традиции 3 июня издавна всем полагалось сеять лен, если же из-за погоды это было невозможно, то крестьяне бросали в землю хотя бы горсточку семян – так привлекали урожай. Помимо льна в этот церковный праздник также полагалось сажать огурцы, произнося при этом специальный заговор на урожай. После захода солнца незамужние девушки 3 июня собирались у пересечения трех дорог и ждали, пока пройдет суженый.Что касается погодных примет, то в этот церковный праздник православные верили:Если день дождливый, осень будет ненастной;Если появились мухоморы, скоро пойдут и белые грибы;Если пышно зацвела рябина, будет хороший урожай льна;Если ярко мерцают звезды, ждать ненастья.