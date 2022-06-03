Эксперт по маркетингу, продюсированию, продвижению личного бренда и монетизации знаний через соцсети Катя Кос рассказала, в чем истинный смысл личного бренда и как на нем заработать.

Эксперт по маркетингу, продюсированию, продвижению личного бренда и монетизации знаний через соцсети Катя Кос рассказала, в чем истинный смысл личного бренда и как на нем заработать.Услышать про личный бренд сейчас можно отовсюду. Это совершенно не удивительно: с недавних пор стало модно или строить личный бренд или быть экспертом по личному бренду.Личный бренд: формируем образ ради репутации и доходаСамо понятие личный бренд появилось в 1937 году. Описание "индивидуального позиционирования" засветилось в книге Наполеона Хилла "Думай и богатей". Более подробно это понятие раскрыли в 1981 году Эл Райс и Джек Траут, а Том Питерс довел его до современного звучания. Итак, персональный или личный бренд – это наш образ в сознании других людей и те ценности, которыми они его наделяют.Основная задача построения личного бренда – это повышение узнаваемости человека с целью повышения его дохода. По сути личный бренд – это репутация человека (личная и деловая), набор ассоциаций, которые он оставляет о себе.Понятие личного бренда неразрывно связано с его монетизацией, ведь задача личного бренда – это стать номером один в своей сфере с вытекающим из этого хорошим доходом.Как сегодня можно зарабатывать через личный брендПроводить консультации – самый простой способ заработка через личный бренд. Этот формат подходит большинству специальностей: психологам, коучам, артистам, врачам, бизнес-аналитикам, маркетологам и так далее. Если к вам обращаются по рекомендации, сарафанному радио, значит у вас уже хороший личный бренд.Рекламные контракты. Если у вас сильный личный бренд, то вы становитесь ролевой моделью для других людей. Им нравится не только ваша экспертность, но и образ мыслей, ценности, образ жизни. Как правило, бренды часто рассматривают экспертов с личным брендом как площадку для продвижения своих продуктов. Таким образом, они хотят встроить свои продукты в образ жизни людей.Проведение конференций и мероприятий. За последние несколько месяцев интерес к участию в офлайн мероприятиях возрос. Многие эксперты поняли, что им недостаточно лишь онлайн присутствия и стали активнее принимать участие в разных форумах и конференциях. Если у вас сильный личный бренд, вас могут пригласить в качестве спикера на конференцию или вы можете организовать такое мероприятие самостоятельно.Образовательные продукты. Если у вас уже достаточно экспертности и люди просят вас научить их чему-либо, вы можете создать свой образовательный продукт. Сейчас в тренде онлайн образовательные проекты, которые позволяют неплохо зарабатывать на своих знаниях и сильном личном бренде.Выпуск дополнительных продуктов. С помощью личного бренда вы можете зарабатывать не только на своей экспертности. Людей привлекает в большей степени ваша личность, а у личности может быть много интересов. Поэтому и продукты могут быть разными. Книги Ольги Бузовой или Милы Левчук, косметика Елены Крыгиной, Катя Адушкина и ее бренд одежды – все это монетизация сильного личного бренда.