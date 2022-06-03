Поправки сформированы на основании предложений жителей.

Александр Авдеев внёс в Законодательное Собрание Владимирской области законопроект о расширении перечня документов, дающих право на «гаражную амнистию». Напомним, что закон дает право в течение пяти лет оформить землю под гаражом, построенным до 30 декабря 2004 года.Речь идёт как об объектах капитального строительства, так и о гаражах в товариществах и кооперативах.Врио губернатора предлагает, чтобы основанием для получения земли в собственность стали:«Поправки сформированы на основании предложений жителей», – подчеркнул глава региона.