Весь июнь в Успенском кафедральном соборе будет находиться чудотворная икона Божией Матери «Боголюбская».

В день празднования Владимирской иконы Божией Матери, 3 июня, автомобильным крестным ходом в Успенский кафедральный собор Владимира доставили икону Божией Матери «Боголюбская». Епископ Ковровский Стефан, духовенство и прихожане встречали чудотворную икону перед которой был совершён молебен.«До 30 июня икона будет находиться в Георгиевском приделе Успенского собора, где каждый день перед ней будут совершаться молебны с акафистом», - в пресс-службе Владимирской епархии.