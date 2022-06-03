На этой неделе руководили офисов обслуживания клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели два занятия для людей старшего поколения в рамках межрегионального проекта «Азбука ..

На этой неделе руководили офисов обслуживания клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели два занятия для людей старшего поколения в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна». Программа направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и популяризацию дистанционных сервисов компании. Они позволяют решать основные вопросы по оплате коммунальных услуг, получения электронных квитанций и передаче показаний не выходя из дома и не покидая дачного участка.«Пожилые граждане часто боятся пользоваться онлайн сервисами, хотя у многих такая возможность есть. Сегодня мы попытались показать им, что это просто. Многие операции, ради которых приходилось ходить в офисы, можно быстро провести из дома, да еще и без комиссии, а если такой возможности нет, то к нам в офис можно прийти по предварительной записи и не стоять в очередях», - поделилась руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов в г. Владимире Ирина Великанова.Представители «ЭнергосбыТ Плюс» подробно рассказали слушателям о каждом разделе сайта «ЭнергосбыТ Плюс», показали, как зарегистрироваться и работать в «Личном кабинете», а также как подать обращение через сервис «Обратная связь». Кроме того, участники встреч получили ответы на вопросы о том, как сократить затраты на оплату электроэнергии на обещедомовые нужды и как подписаться на электронные квитанции.«Очень полезная информация, которая нужна всем. Объяснили все подробно. Я даже не знала, что мои родные могут к своему личному кабинету подключить мой лицевой счет и оплачивать квитанции», - поделилась участница встречи Светлана Борисовна.Занятия проходили на базе лакинской городской библиотеки и владимирского комплексного центра социального обслуживания населения, где реализуются обучающие проекты для людей старшего поколения. В планах «ЭнергосбыТ Плюс» продолжить дальнейшее сотрудничество с образовательными площадками региона по обучению работе с онлайн сервисам компании и повышению грамотности населения в сфере ЖКХ.