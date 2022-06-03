Управление ФСБ по Владимирской области за призывы к терроризму задержало выходцев республики центральной Азии. Задержаны трое мужчин, на их лидера завели уголовное дело, сообщили в

Управление ФСБ по Владимирской области за призывы к терроризму задержало выходцев республики центральной Азии. Задержаны трое мужчин, на их лидера завели уголовное дело, сообщили в управлении 3 июня. «Лидер ячейки в открытом доступе в одной из групп мессенджера “Telegram” размещал материалы, имеющие направленность на формирование у ознакомившихся с ними граждан идеологии терроризма, убежденности в привлекательности