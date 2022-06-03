Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 6 по 12 июня 2022 года.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 6 по 12 июня 2022 года.Яркая,шумная и очень насыщенная неделя! Совсем как толпа на приморском бульваре. Да,лето началось не только у нас, но и у звезд: они оживились, начали большеобщаться и сбиваться в компании по интересам. Будьте уверены, вы тоже найдетесебе попутчиков и даже друзей!Первое,что бросается в глаза: обилие планет возле Восходящего Лунного узла,означающего будущее и то, чего мы еще не умеем. Тут вам и Венера, и Уран, иМеркурий. Это жажда нового, еще не испытанного, желание заглянуть в будущее. Ана контрасте – Нисходящий узел, отвечающий за прошлое, стоящий в полномодиночестве!Да,старое, регидное, изученное вдоль и поперек, больше неинтересно. Оно невдохновляет, не имеет ярких модных амбассадоров. Так что если вы хотелизаработать на ретро темах, отложите свою идею туда же, откуда взяли, до лучшихвремен. А сейчас, после вдохновляющего Новолуния в Близнецах, мир хочетобщаться, перемещаться и двигаться только вперед!Этанеделя отлично подходит для творческих людей и тех, кто желает начать новыйэтап в отношениях либо найти новую любовь: соединившись, Венера и Уран зажгутнемало сердец пылкой страстью и засыплют необычными креативными идеями.Учитываяслаженную работу Меркурия и Плутона, которые помогают запоминать новое и быстроотыскивать в памяти нужное, неделя понравится не только искателям приключений,но и тем, кто ищет новые смыслы или просто работает на свое будущее. Кстати, новаяработа окажется многим доступнее, чем казалось в мае!Какиееще сферы, кроме творчества, любви и работы, будут процветать? Учеба, экзамены,общение, знакомства, социальные сети, спорт. Солидная порция радости ждет такжезаскучавших шопоголиков и красавиц, истосковавшихся по инъекциям красоты иновым прическам. Венера в Тельце, Луна в Деве с понедельника по среду – лучшене придумаешь!ОвенНекоторыеОвны на этой неделе могут заподозрить что-то неладное. Юпитер с вами уже месяц,а на вашей улице до сих пор не опрокинулся грузовик с деньгами? Астрологи васобманули? На самом деле нет! Просто одной планеты удачи мало: вам тоже нужноучаствовать. Работайте, и все хорошее придет!ТелецПерваяполовина недели как будто задумывалась специально для вас: Венера с Лунойсделают все, чтобы ваши покупки, визиты к косметологам и домашние деласкладывались наилучшим образом. В субботу, соединившись с Ураном, планета любвиможет выбросить что-то эдакое. Будьте готовы к неожиданностям!БлизнецыЗарядаэнергии Новолуния в вашем знаке должно хватить на целый месяц. Двигайтесьдальше, не бойтесь растратить силы или энтузиазм, делайте то, о чем мечтали, начто делали ставки. Это ваше время, усилия обязательно окупятся. Уходить вотпуск пока нежелательно, вы в самом начале пути!РакВашенастроение может меняться от «Все пропало» до «Вау, как мне повезло». Непугайтесь, просто ваша главная планета Луна за неделю успеет сделать аспекты ковсем планетам. Дела, люди и впечатления будут меняться, как в калейдоскопе, авам важно не потерять в этом всем главную линию – вашу цель.ЛевВашаглавная планета Солнце всю неделю будет отдыхать, за исключением пятницы, когдаона пообщается с Луной в очень позитивном ключе. Это будет день хорошегосамочувствия, бодрости и веры в лучшее. В выходные постарайтесь настроиться насерьезный лад – следующая неделя будет важной!ДеваВсюпервую половину недели в вашем знаке будет гостить Луна, у которой ни минутыпокоя. Не давайте хаосу взять верх над привычным для вас порядком вещей,составляйте списки своих дел и приоритетов. Вас порадуют покупки и все, чтосвязано с учебой, поездками, соц.сетями.ВесыПодготовьтеськ пятнице – это будет самый удачный день на этой неделе для Весов, особенноженщин. Все остальные дни тоже будут неплохими и помогут вам обрести почву подногами, разобраться с текучкой и упорядочить все, что нужно. Не начинайтеничего нового – разбирайтесь с тем, что уже есть.СкорпионПоравыныривать на поверхность, Скорпионы! Вас ждут новые переживания и яркиеэмоции. Эта неделя может основательно встряхнуть вашу личную жизнь: Венера иУран, устроившие бунт в Тельце, это не шуточки! Разводы и свадьбы, расставанияи встречи, разочарования и очарования – вы в эпицентре!СтрелецЭтанеделя – про работу. Стрельцам, которые делают карьеру или вкладывают силы всвой бизнес, нужно использовать ее на все 100%! У вас будет многое получаться,особенно если действовать мягко, но настойчиво, практично и мудро. Также можнои нужно заниматься своим здоровьем.КозерогВыбудете заняты тем же, что делали на прошлой неделе, и если вам хватитсерьезности, то прогресс в делах будет существенным. Почему под вопросом вашасерьезность? Потому что Венера с Ураном хотят устроить революцию в вашей личнойжизни. Готовьтесь потерять голову от любви!ВодолейИдеальноевремя для отдыха продолжается! Вы будете правы, если резко измените планы иуедете в отпуск, потому что лучшего периода для перезагрузки мозга и отдыхатела не придумать. Если же такой сценарий невозможен, будьте внимательны надорогах и при выполнении сложной работы.РыбыВыпо-прежнему в фаворитах у звезд, но немного иначе: теперь их внимание выражаетсяв мягкой поддержке, а не в явных событиях. Пришло время для неспешных раздумий,учебы, спокойных занятий. Смотрите вдохновляющие вас фильмы, старайтесьпроводить время пассивно, но с пользой.