В конце июня рабочая группа выедет на стройку с проверкой.

Во Владимире состоялась очередная встреча обманутых дольщиков с застройщиком и представителями обладминистрации. В результате стороны пришли к компромиссному решению.На протяжении последних месяцев владимирцы на том, что вариант с выплатой компенсаций их не устраивает. Они просили отозвать иск о банкротстве компаний Игоря Другова до осени. Если за несколько месяцев бизнесмен не выполнит обещаний по возведению ЖК, то они готовы поддержать позицию властей и пойти в суд.Во время своей пресс-конференции врио губернатора Александр Авдеев четко . Предлагалось обанкротить застройщика, отдать жилой комплекс Фонду развития территорий, который выкупит у горожан недвижимость по рыночной стоимости.Собственников квартир не устроил и этот вариант. Накануне они провели серию одиночных пикетов. Результатом стало очередное собрание, на котором Другов вновь пообещал достроить дома.После обмена мнениями решено, что в конце июня рабочая группа выедет на стройку с проверкой. К обговорённой дате застройщик должен продемонстрировать положительную динамику в достройке многоэтажек. Однако, если в работе строителей не будет наблюдаться положительных изменений, то процедура банкротства продолжится.