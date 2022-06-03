Почти все, кто изучает иностранный язык, сетуют на то, что изъясняться на нем им страшно, стыдно, неловко. Почему так происходит и как с этим справиться, рассказала Наталия Тутанцева – опытный преподаватель школы ВКС (стаж более 20 лет), эксперт по программам подготовки к кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ

Почти все, кто изучает иностранный язык, сетуют на то,что изъясняться на нем им страшно, стыдно, неловко. Почему так происходит и какс этим справиться, рассказала Наталия Тутанцева – опытный преподаватель школы (стаж более 20 лет), эксперт по программамподготовки к кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭПричиныстраховДаже если человек успешно изучаетанглийский не первый год, поводов для "игры в молчанку" может быть довольномного. Основные причины страхов говорить по-английски:1. Боязнь ошибки. Особенно остро вопрос стоит у тех, ктозастал еще советское образование, или тех, кто по своей сути являетсяперфекционистом. Но именно ошибки помогают обучаться.2. Маленький словарный запас. Человек путает похожие словаили просто в ситуации общения не может вспомнить элементарное из-за страха.3. Стыд. Страшно, что собеседник посмеется над произношением,акцентом, нежелание выглядеть "белой вороной".4. Страх не понять собеседника. Живая разговорная речь,конечно, отличается от академического изучения. Носители языка могутиспользовать сленг, устоявшиеся речевые обороты, глотать окончания,использовать сокращения и так далее.5. Боязнь общения. Часточеловек боится вступать в диалог с носителем языка, потому что есть страх, чтоего не поймут или поймут превратно, потому что стыдно переспрашивать.Однако знание языка – это свобода. С нимпутешествия становятся намного интереснее и легче, круг общения значительнорасширяется. А все страхи можно преодолеть, если сделать это правильно. Если поставитьсебе грамотные цели и упорно их достигать.Каксправиться со страхами?Главное – интегрировать язык в своюжизнь. Вы не сможете легко и бегло научиться говорить по-английски, если будетепо графику изучать его 2 – 3 раза в неделю и все. Есть несколько способовинтеграции:● смотреть фильмы, слушать песни на иностранном языке;● вплести английский в свои хобби, в то, что любите;● общаться с носителямипосредством интернета.Нужно не заучивать язык, а использоватьего. Помните, что первые диалоги с носителями всегда не идеальны. Но если не общаться совсем, то и прогресса не будет. Никто не станетругать за ошибки, смеяться, поэтому долой стыд! Практика, как можно большепрактики – и слушайте английскую разговорную речь. Язык не отделим от общения,язык – это люди, а не правила, грамматика или список слов к изучению.