Пышные букеты, изящные линии и потрясающая гармония цвета. В Центре пропаганды изобразительного искусства к 30-летнему юбилею открыли выставку от друзей из Москвы. Академия акварели и

Пышные букеты, изящные линии и потрясающая гармония цвета. В Центре пропаганды изобразительного искусства к 30-летнему юбилею открыли выставку от друзей из Москвы. Академия акварели и изящных искусств в этом году тоже празднует свой юбилей – 10 лет. В результате – двойной праздник для ценителей творчества. Выставка называется «Мастер и ученик». На ней представлены работы знаменитого