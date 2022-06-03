Мэрия отреагировала на наш репортаж о сливах нечистот в пойму Клязьмы. Напомним, жители Коммунара жалуются на запах канализации. Насосная станция на улице Центральная работает с перебоями.

Мэрия отреагировала на наш репортаж о сливах нечистот в пойму Клязьмы. Напомним, жители Коммунара жалуются на запах канализации. Насосная станция на улице Центральная работает с перебоями. Ручьи нечистот стекают в траншею с грунтовыми водами. Алексей Каретников, житель улицы Центральная Канализационные стоки микрорайона Коммунар попадают в эту траншею. Задыхаемся. Задыхаемся сейчас. Дальше идут до Заклязьменского. Там