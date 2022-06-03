Он прошел на ГЖД.

В преддверии летних каникул на Горьковской магистрали провели месячник «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге».Его цель – напомнить школьникам правила безопасного поведения при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры.Так, 1 июня в лицее №1 города Муром было организовано проведение викторины «Знатоки железнодорожной безопасности». В ней приняли участие 60 детей, в том числе из отрядов летнего школьного лагеря. Учащиеся прослушали лекцию о правилах нахождения на железной дороге, и приняли участие в игровой викторине. Все дети получили памятную сувенирную продукцию.Также учащиеся школ города совершили экскурсию в эксплуатационное локомотивное депо Муром. Дети смогли попробовать свои силы в роли машиниста на действующих тренажерах электровозов ЭП1М и ВЛ80С.