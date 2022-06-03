В мероприятии приняли участие порядка 200 человек.

Под Владимиром эковолонтёры очистили Боголюбовский луг от мусора. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.В мероприятии приняли участие сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды, судебные приставы, общественники, студенты. Всего - около 200 человек.Они убрали мелкие бытовые и принесённые половодьем отходы, распилили сухие ветки на тополиной аллее, скосили траву. Пять машин вывезли 24 кубометра мусора.