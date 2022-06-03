В регионе проживает один миллион 348 тысяч человек.

Во Владимирской области проживает один миллион 348 тысяч человек. Росстат опубликовал предварительные результаты переписи.За 12 лет количество жителей сократилось на 6,6%. В разрезе структуры преобладает городское население - 1,046 млн человек или 77,6%. На селе проживает чуть более 300 тысяч владимирцев или 22,4%. За прошедшее с переписи 2010 года время соотношение существенно не изменилось.Для сравнения население Рязанской области сократилось на 4,4%, Нижегородской - на 4,8%, Ярославской - на 4,9%, Ивановской - на 12,6%.