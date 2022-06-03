В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Утром 3 июня в поселке Боголюбово произошло ДТП с автобусом, в котором находилось 40 детей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В 07.35 на трассе М-7 автобус «Неоплан», двигаясь со стороны Владимира в сторону Нижнего-Новгорода, не справился с управлением, выехал на встречку врезался в «Рено».В результате аварии пострадал водитель «француза». В салоне автобуса находилось 40 детей и семь сопровождающих. На 08.40 за медицинской помощью никто не обращался.В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Объезд организован через Южный обход Владимира.