По итогам апреля производство промышленной продукции сократилось на 1,6% г/г (в марте еще фиксировался рост на 3% г/г). Пока снижение достаточно умеренное и за январь-апрель все еще фиксируется ..

По итогам апреля производство промышленной продукции сократилось на 1,6% г/г (в марте еще фиксировался рост на 3% г/г). Пока снижение достаточно умеренное и за январь-апрель все еще фиксируется неплохой рост промпроизводства (3,9% г/г).В то же время, с исключением календарного и сезонного факторов, спад промышленного производства продолжает усиливаться (-1,8% м/м, после -1,1% м/м и -0,7% м/м за март и февраль, соответственно).Апрельский спад в промышленности в основном обеспечен динамикой в обработке и добыче полезных ископаемых (-2,1% г/г и -1,6% г/г, соответственно).Выпуск в отраслях, связанных с водообеспечением и экологией, в апреле существенно снизился (-8% г/г), но влияние этого фактора на общий результат промышленности минимально из-за небольшого веса отрасли (около 2%). Энергетика, напротив, сработала в плюс (в апреле +2% г/г), и вероятно будет наиболее устойчивым сектором промышленности в текущем году.На фоне шока от санкций и разрушения цепочек поставок спад производства был зафиксирован по широкому перечню отраслей обрабатывающей промышленности. Пострадали как отрасли, ориентированные на внутренний рынок, так и экспортные.Наибольшие потери объемов выпуска продукции были в производстве: автотранспортных средств (-61,5% г/г), нефтепродуктов (-10% г/г), одежды (-9,4% г/г), электрооборудования (-8,2% г/г), прочего транспорта (-6,6% г/г), текстиля (-6,5% г/г), основной химии (-6,1% г/г).В то же время, довольно динамичный рост сохранялся в отраслях, связанных с активной фазой реализации госпрограмм, а также с высокой долей продукции ОПК. Так, производство лекарств и медикаментов продолжало расти двузначными темпами (+31,9% г/г в апреле). Быстро росло производство в отраслях, поставляющих продукцию для стройки и смежных секторов: стройматериалы (+4,8% г/г в апреле), металлоконструкции (+5,9% г/г), мебель (+6,8% г/г). Также активно расширялось производство электроники, машин и оборудования (на 20,3% г/г и 12,6% г/г, соответственно), которые тесно связаны с ОПК.Следует отметить неплохие результаты металлургии (+2,9% г/г в апреле). Несмотря на то, что отрасль преимущественно ориентирована на экспорт, она, судя по всему, удачно адаптируется к изменению внешнеэкономических условий и активно работает на внутреннюю экономику.Результат работы добычи полезных ископаемых в апреле удовлетворительный. Несмотря на геополитику и завершение эффекта низкой статистической базы прошлого года, спад выпуска в апреле был не существенным. Отрасль пока успешно адаптируется к новым условиям работы. Наиболее сильные потери зафиксированы по добыче угля (-6,5% г/г в апреле) и нефтегазового сырья (-3,6% г/г).Однако в краткосрочной перспективе динамика в добыче полезных ископаемых будет ухудшаться. Санкционные ограничения пока только нарастают и будут расширять влияние на результаты работы отрасли. Кроме того, в мае эффект высокой статистической базы 2021 года усилится и обеспечит заметное ухудшение статистики.Динамика промышленности свидетельствует о развитии ситуации в экономике России лучше большинства прогнозов, которые консолидируются сейчас в диапазоне -8-10% г/г. За первую треть года экономический рост по оценкам МЭР составил +1,7% г/г, а спад реального ВВП в апреле -3% г/г. С учетом веса и динамики промышленности в экономике (ее доля в ВВП составляет около 30%), быстрая адаптация производственных сегментов к новым экономическим условиям позволит существенно снизить экономический спад по итогам года. Пока эта адаптация идет с переменным успехом. Есть хорошие результаты в строительстве и связанных с ним отраслях, неплохо переориентируется на Азию нефтегазовый экспорт. Однако многие отрасли промышленности пока пробуксовывают.В моменте динамика промышленного производств развивается вблизи нашего базового прогноза (-7,4% г/г по итогам года). Динамика реального ВВП - чуть лучше прогнозного тренда (-7,1% г/г за 2022 год).По сигналам опережающих индикаторов (потребление э/э, финпотоки отраслей, деловая активность в обработке и т.д.) в мае ситуация в промышленности, вероятно, стабилизировалась – то есть спад если и усилился, то не критично. Если сигналы подтвердятся и продолжатся в июне, допускаем улучшение прогнозов по динамике промышленности и реального ВВП. Переход к негативному сценарию (спад ВВП на 9-12% г/г) пока не прослеживается.