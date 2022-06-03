Мэр Москвы Сергей Собянин посетил столицу Луганской Народной Республики (ЛНР).

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил столицу Луганской Народной Республики (ЛНР).В пятницу, 3 июня, Сергей Собянин и Сергей Козлов, премьер-министр ЛНР, подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и правительством республики. Видео публикует РИА Новости.На встрече мэр российской столицы отметил, что в Луганске находятся порядка 1,5 тысячи работников различных подразделений московского комплекса городского хозяйства и примерно 500 единиц техники. "Начинаем монтаж асфальто-бетонного завода, завод техники, материалов, так что конкретная работа уже началась", – сообщил градоначальник.Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность Сергею Собянину и всей России за оказываемую с 2014 года помощь – значимую и нужную: "Без этой помощи, конечно, нам было бы очень тяжело, если не сказать невозможно". Он уверен в том, что намеченные планы по восстановлению республики будут выполнены.В данный момент продолжается российская спецоперация по защите Донбасса. Как отмечают в Кремле, за 100 дней вооруженным силам РФ удалось освободить множество населенных пунктов и добиться определенных результатов в защите населения ДНР и ЛНР.