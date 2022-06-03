В бизнес-центре на западе Москвы продолжаются спасательные работы.

В бизнес-центре на западе Москвы продолжаются спасательные работы.Чрезвычайное происшествие на западе российской столицы находится под контролем МЧС. Мэр Москвы Сергей Собянин уже распорядился принять все необходимые меры для ликвидации пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на улице Горбунова.Об этом глава столичного региона сообщил в своем теграмм-канале. Политик подчеркнул, что спасателям также поручено заняться эвакуацией граждан.Важно отметить, что из-за возгорания и задымления в бизнес-центре движение для транспортных средств по улице Горбунова перекрыто. Автомобилистам рекомендуют искать обходные пути. На месте ЧП работает техника МЧС. Спасатели проводят работу по ликвидации пожара и эвакуации людей.Подробнее о ситуации с пострадавшими рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитияАнастасия Ракова. По ее словам, работы по поиску людей в горящем бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" продолжаются.Она подчеркнула, что с момента возникновения чрезвычайной ситуации было всего два обращения с медицинской помощью. При этом столичные больницы готовы принять пострадавших. На месте ЧП сейчас дежурят 19 карет скорой помощи и один санитарный вертолет. Первые экипажи прибыли уже через шесть минут после начала пожара. Об этом сообщает РИА Новости."На данный момент было всего два обращения за медицинской помощью. Одно отравление продуктами горения, не угрожающее жизни. Пациент доставлен в НИИ скорой помощи им Склифосовского, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек обратился с ожогом кисти – помощь оказана на месте, от госпитализации пациент отказался", – отметила Ракова.