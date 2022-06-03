Российский журналист Владимир Соловьев назвал генерал-майора Канамата Боташева настоящим патриотом страны.

Российский журналист Владимир Соловьев назвал генерал-майора Канамата Боташева настоящим патриотом страны.Летчик-ас Канамат Боташев участвовал в спецоперации по денацификации Украины. Он погиб на боевом задании. Успешно отработав обозначенные цели, офицер получил информацию от штурмового отряда, попавшего в огневое оцепление.Генерал-майор принял решение обеспечить наземной группе прикрытие и поспособствовал ее безопасному выходу из окружения неонацистов. На выходе из воздушного маневра в самолет Боташева попала зенитная ракета.Журналист ВГТРК Андрей Медведев в своем Telegram-канале рассказал, что генерал-майор сражался в качестве командира авиационного звена «ЧВК Вагнера». За мужество и смелость президент РФ Владимир Путин присвоил летчику звание Героя России посмертно.Тело пилота доставили на родину – в Карачаево-Черкессию. На главной площади города Карачаевск состоялась траурная церемония, в которой приняли участие сотни сограждан Боташева. Его похоронили в родном ауле Нижняя Теберда. По старым кавказским обычаям на погребении Боташева присутствовали только мужчины.