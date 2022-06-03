Во Владимире наконец-то снесли заправку, 10 лет незаконно стоявшую на улице Луначарского. ФССП составит акт выполненных работ по демонтажу, сообщили в службе 3 июня. В 2012 году Октябрьский

Во Владимире наконец-то снесли заправку, 10 лет незаконно стоявшую на улице Луначарского. ФССП составит акт выполненных работ по демонтажу, сообщили в службе 3 июня. В 2012 году Октябрьский районный суд забраковал постройку из-за нарушений при строительстве. Как тогда заключили судьи, заправка находится в охранной зоне и слишком близко к жилым домам. С тех пор станция