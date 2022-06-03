Здоровью ещё одной юной пассажирки причинён тяжкий вред.

В Александрове осудят автомобилиста, по вине которого погибли двое детей и водитель. Об этом рассказали в городской прокуратуре.Управляя автомобилем «ГАЗ-2217», мужчина ехал по трассе «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики».Выехав на встречку, он столкнулся с «Крайслером». В результате аварии погиб водитель иномарки и две несовершеннолетние девочки. Здоровью ещё одной юной пассажирки причинён тяжкий вред.Дело передано в Александровский городской суд для рассмотрения.