Здоровью ещё одной юной пассажирки причинён тяжкий вред.
В Александрове осудят автомобилиста, по вине которого погибли двое детей и водитель. Об этом рассказали в городской прокуратуре.
Управляя автомобилем «ГАЗ-2217», мужчина ехал по трассе «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики».
Выехав на встречку, он столкнулся с «Крайслером». В результате аварии погиб водитель иномарки и две несовершеннолетние девочки. Здоровью ещё одной юной пассажирки причинён тяжкий вред.
Дело передано в Александровский городской суд для рассмотрения.