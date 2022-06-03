Утром 3 июня на трассе М-7 в Боголюбово произошла авария с участием автобуса с детьми и легкового автомобиля. В результате ДТП водитель «Рено» погиб на месте. По информации очевидцев, авария

Утром 3 июня на трассе М-7 в Боголюбово произошла авария с участием автобуса с детьми и легкового автомобиля. В результате ДТП водитель «Рено» погиб на месте. По информации очевидцев, авария произошла в 7.35. Автобус, ехавший в сторону Нижнего Новгорода столкнулся с легковушкой «Рено». Свидетели утверждают, что именно водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением. В